Sakharov Ödülü’nde adaylar üçe indirildi

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) her sene insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Sakharov Ödülü’ne bu yıl Julian Assange, 24 Şubat’tan beri Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna halkı ve Kolombiya Hakikat Komisyonu aday gösterildi.

Fotoğraf: www.europeana.eu

AP Dış İlişkiler Komitesi ve Kalkınma Komitesindeki milletvekilleri, oylamayla 2022 Sakharov Ödülü için aday sayısını üçe indirdi. Britanya’dan ABD’ye iadesine karar verilen Wikileaks kurucusu Assange, Kolombiya’da iç savaşın sonlandırılması çabaları kapsamında insan hakları ihlallerinin araştırılması için kurulan Hakikat Komisyonu ve ‘cesur Ukrayna halkı.’

Adını Sovyet fizikçi ve siyasi muhalif Andrei Sakharov’dan alan ödül, 1988’den bu yana her yıl AP tarafından, dünya genelinde düşünce özgürlüğünü savunan kişi veya kurumlara veriliyor.

AP Başkanı Roberta Metsola ve parlamentodaki siyasi grupların liderleri, ödülün kime verileceğini 19 Ekim’de kararlaştıracak.

Ödül töreni, 14 Aralık’ta Fransa’nın Strasbourg kentinde AP Genel Kurulu sırasında düzenlenecek.

Ödülü geçen yıl Rus muhalif Aleksey Navalni’ye verilmişti.