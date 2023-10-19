Prestijli Sakharov Ödülü, İranlı Mehsa Emini ve dava arkadaşlarına

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) insan hakları ve düşünce özgürlüğüne adadığı Sakharov Ödülü’ne öldürülen İranlı Mehsa Emini ve yine İran’daki ‘Kadın, Yaşam, Özgürlük Hareketi’ layık görüldü.

Fotoğraf: AA

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül 2022’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini 16 Eylül’de ölmüştü. Ölümü ülkede ve dünyada infial yaratmış, protesto dalgasına yol açmıştı.

AP Başkanı Roberta Metsola, ‘Sakharov Ödülü’nün Emini ve İran’daki ‘Kadın, Yaşam, Özgürlük Hareketi’ne verildiğini şöyle duyurdu: “AP, İran’da eşitlik, onur ve özgürlük için mücadele etmeye devam eden ve meydan okuyanların yanında gururla duruyor.”

Elon Musk adaylar arasındaydı

Adını Sovyet fizikçi ve siyasi muhalif Andrei Sakharov’dan alan ödül, 1988’den bu yana her yıl dünya genelinde in insan hakları ve düşünce özgürlüğünü savunan kişi veya kurumlara veriliyor.

Ödül geçen yıl ‘Cesur Ukrayna halkına’ verilmişti.