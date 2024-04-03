Sait Gürsoy: Denklikte önemli düzenlemeler

Yurtdışında üniversite eğitimi hedefleyen öğrenci sayısındaki artış son 10 yılda sıcak bir konu olarak ülkemizin gündemini ara ara meşgul ediyor. Yurtdışında üniversite eğitimi hedefleyen iki grup ön plana çıkıyor. İlk grup, akademik olarak üst düzey başarı seviyesinde olup, dünya sıralamalarında üst sıralarda bulunan üniversiteleri hedefleyenler. Bu başarılı gruptaki öğrencilerin, üst düzey üniversitelerden kabul alabilmeleri için IB/AP/Abitur gibi programları, yüksek başarı ile tamamlamaları gerekiyor, ki bu YKS’de yüksek performans göstermekten bile zor olabiliyor. İkinci grupta ise akademik anlamda mütevazi başarı gösterebilen, bu çerçevede dünya sıralamalarında ancak gerilerde yer alan üniversitelerde kendilerine yer arayanlar. Bu konuyu, Nişantaşı Eğitim Vakfı İcra Heyeti Üyesi Burak Kılanç ile enine, boyuna konuştuk.

Yurtdışındaki bir üniversiteden mezun olan öğrenci, diplomasının Türkiye’de geçerli olmasını istiyorsa, YÖK’ten denklik almak zorunda. Son iki hafta, eğitim gündemini meşgul eden yönetmelik değişikliği işte bu konu ile ilgiliydi. Yönetmelik 15 Mart 2024 tarihinde yayınlandığındaki halen Resmi Gazete’de bu şekli ile yer alıyor, anlaşıldı ki yurtışında tıp, hukuk, mühendislik gibi YKS’de taban başarı sırası şartı aranan bölümleri hedefleyen lise son sınıf öğrencileri, eğer mesleklerini daha sonra Türkiye’de icra etmek istiyorlar ise, yurtdışında gidecekleri sene YKS’ye girmeleri ve ilgili puan türünde misal Tıp için ilk 50 binde olduklarını göstermeleri gerekecek. Yönetmeliğin yayınlanma tarihi, 2024 YKS başvuru döneminden sonra olduğu için, mağduriyet yaşanmaması için ÖSYM, YKS başvurularında ikinci geç başvuru dönemi açtı.

Sait Gürsoy’un yazısı