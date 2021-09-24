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Yaramazlara biraz batar!

Saint Laurent 2022’den itibaren kürk kullanmayacak

Fransız moda evi Saint Laurent, önümüzdeki yıldan itibaren kürk kullanmayacak.

Fotoğraf: news.cgtn.com

Açıklama Fransız markayı bünyesinde barındıran şirket Kering’den geldi. Saint Laurent’in koleksiyonlarında 2022 yılından itibaren kürk kullanılmayacağını duyuran CEO François-Henri Pinault dünyanın değiştiğini vurguladı. Lüks markaların değişime ayak uydurması gerektiğinin altını çizen Pinault, kürkten tamamen vazgeçme yönünde bir adım daha attıklarını ifade etit.


Kering’in sahip olduğu bir başka marka Brioni’nin de 2022 yılı sonbahar koleksiyonunda ve sonrasında kürk olmayacağı belirtildi.

Hayvan hakları için mücadele eden PETA, haberi memnuniyetle karşıladı. Onlarca yıldır Kering’e, markalarının kürk kullanmasını yasaklaması konusunda baskı yaptıkları ifade edilen açıklamada, “Kalbi olan kimse kürk giymez. Duyarlı tasarımcı elni sürmez” dendi.

Kering bünyesindeki Gucci, Balenciaga, Bottega Venata ve Alexander McQueen kürk kullanımına son vermişti.

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