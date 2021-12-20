Sahte yılbaşı milli piyango biletlerini piyasaya süren dört kişiye gözaltı

İzmir’de piyasaya 1816 sahte yılbaşı milli piyango bileti süren dört kişi gözaltına alındı.

AA’nın aktardığına göre polis ekipleri, kentte bir kişinin 2022 yılına ait sahte milli piyango biletlerini piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli E.K. ile bu kişiyle irtibatlı Ö.D., Z.D. ve İ.T.’yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ve işyerlerindeki aramada 2022 yılına ait sahte 1816 yılbaşı milli piyango bileti, üzerinde milli piyango ibaresi bulunan 12 yelek, sekiz şapka, bir kaşe, tabanca ile şarjör ve mermiler, çok sayıda dijital materyal ve doküman bulundu.

Polis, sahte biletlerin öğrenciler vasıtasıyla piyasaya sürülmeye çalışıldığını belirledi.

180 sahte biletin satıldığı değerlendiriliyor.