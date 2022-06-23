Sahte pasaport ve kimlik kartı çıkaran kişiye gözaltı

İstanbul’un Güngören ilçesinde sahte pasaport ve kimlik kartı çıkardığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

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Güngören Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, yabancı uyruklu bir kişinin sahte pasaport ve kimlik kartı bastığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen zanlının adresine operasyon ekipler, Suriye uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı.

Adresteki aramada, kimlik dedektör cihazı, fotokopi makinesi, hologram, renkli baskı makinesi, kimlik kesme makinesi, kimlik basım makinesi, elektrikli ısıtmalı pres makinesi ve çok sayıda sahte kimlik, sürücü belgesi, pasaport üretiminde kullanılan teçhizat ve hazır belge, 33 bin 800 lira, farklı ülke vatandaşları için düzenlenmiş dört pasaport ve 52 basıma hazır boş kimlik kartı bulundu.