Sahte iPhone üreten fabrikaya baskın: Yüzlerce telefona el kondu

Afrika ülkesi Mozambik’te polis, sahte iPhone üreten bir fabrikaya baskın düzenledi.

Fotoğraf: Polis

Üç hafta önce alınan ihbar üzerine başkent Maputo’daki baskında 1165 sahte iPhone’a el kondu, iki Çin vatandaşı tutuklandı.

Bir apartman dairesinin fabrikaya çevrildiği belirtilen polis açıklamasında, üretim yapan kişilerin ileri teknolojik işlemleri yapabildiği, hatta sahte telefonlara seri numarası da koyduğu bildirildi.

Açıklamaya göre üretim merkezinde ülkeye kaçak yoldan sokulan eski model telefonlar ve çalıntı telefonlar da vardı. Üretilen sahte telefonlar yakındaki bir mağazada satılıyordu.

Tutuklanan iki kişi suçlamaları reddetti.