'Sahte içki' operasyonu: 98 bin 600 litre etil alkole el kondu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dört ildeki ‘sahte içki’ operasyonunda 98 bin 600 litre etil alkole el konduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Ali Yerlikaya / X

Yerlikaya’nın açıklamasına göre Bursa merkezli ‘ÇENGEL-17’ adlı operasyonda şunlara el konuldu:

98 bin 600 litre etil alkol

102 bin 162 adet etiket

Üç damıtma ekipmanı

İki dolum makinesi

Çok sayıda alkollü içki imalatında kullanılan malzeme

Bursa merkezli 4 ilde İmal ettikleri sahte alkolü "Yüzey Temizleyici" etiketiyle kamufle ederek, ülkemiz genelinde satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen “ÇENGEL-17” operasyonumuzda; 98 Bin 600 Litre Etil Alkol ele geçirildi.❗️



➡️ Operasyonlarda; Sahte/Kaçak Alkol… pic.twitter.com/cdcbCG17EO — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 28, 2025

Operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

Açıklama şöyle:

“Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; etil alkolün ‘Yüzey Temizleyici’ etiketiyle kamufle edilerek, ülke geneline kargo yolu ve nakliye aracılığıyla dağıtım ve satışının yapıldığı belirlendi.”