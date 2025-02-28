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'Sahte içki' operasyonu: 98 bin 600 litre etil alkole el kondu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dört ildeki ‘sahte içki’ operasyonunda 98 bin 600 litre etil alkole el konduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Ali Yerlikaya / X

Yerlikaya’nın açıklamasına göre Bursa merkezli ‘ÇENGEL-17’ adlı operasyonda şunlara el konuldu:


  • 98 bin 600 litre etil alkol
  • 102 bin 162 adet etiket
  • Üç damıtma ekipmanı
  • İki dolum makinesi
  • Çok sayıda alkollü içki imalatında kullanılan malzeme

Operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

Açıklama şöyle:

“Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; etil alkolün ‘Yüzey Temizleyici’ etiketiyle kamufle edilerek, ülke geneline kargo yolu ve nakliye aracılığıyla dağıtım ve satışının yapıldığı belirlendi.”

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