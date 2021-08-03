Sahte aşı kartıyla Kanada’ya giren iki kişiye 19 bin 720’şer dolar ceza

Kanada’ya sahte aşı kartı ve Covid-19 test sonucuyla giren iki kişiye 19 bin 720’şer (131 bin 336 lira) Kanada doları ceza verildi.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Toronto kentindeki havalimanında sahte belgelerle yakalanan, isimleri açıklanmayan iki kişinin 18 Temmuz haftasında Kanada’ya gittikleri açıklandı.

Medyadaki haberlerde ikilinin Kanada vatandaşı olduğu belirtildi. Kanada Sınır Güvenliği Dairesi’nden yapılan açıklamada, bu kişilerin ABD’den ülkeye gitmeden önce belgeleri internette ilgili siteye yükledikleri, havalimanındaki kontrolde sahte olduklarının anlaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kanada, 5 Temmuz’da uluslararası seyahat konusundaki kısıtlamları esnetmişti. Bu esneme öncelikli olarak Kanada vatandaşlarına yönelikti. Ülkeye girmek isteyenler aşı olduğuna dair belge göstermek zorunda. Aşılanmayanlar ise birden fazla test yaptırıyor ve önce devletin tahsis ettiği bir otelde üç gün kalıp ardından 14 günlük karantina sürecini tamamlıyor.

ABD vatandaşlarının ülkeye girişine 9 Ağustos’tan sonra izin verilecek.