Sahnede rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Genco Erkal: Ölmedim ama provasını yapmış oldum

Sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, “Ölmedim ama Kıbrıs’ta provasını yapmış oldum” dedi.

Erkal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tiyatro oyunu sırasında sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Erkal, Twitter hesabından konuya dair şunları söyledi: “Her zaman sahnede ölmek istemişimdir. Ölmedim ama Kıbrıs’ta provasını yapmış oldum. Bir anda hık diye gidiyorsun. Hani bir defasında CB kamera karşısında konuşurken bir gidip gelmişti. Aynen onu yaşadım. İzleyicinin bunu alkışlaması çok hoşuma gitti.”