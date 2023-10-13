Sahnede ‘Canlı Radyo’

DasDas, 23 Ekim’de bu kez ‘Canlı Radyo’yle izleyiciyi selamlıyor.

Oyun, Fransa’da yaşayan yazar-çevirmen Sevgi Türker Terlemez’in ‘Paris’in Delileri’ adlı kitabından aynı isimle sahneye uyarlandı.

Kitapta yer alan 28 öyküden altısı oyuncular Didem Balçın, Lila Gürmen, Zeynep Şarlıgil tarafından seyirciye aktarılıyor. Yaşları tutanların, radyo tiyatrosu ya da mikrofonda tiyatro olarak hatırlayacağı format bu kez sahneden seyirciye sunuluyor. Çellist Gözde Gülşen de bu canlı performansa eşlik ediyor.

Paris ile İstanbul arasında köprü kuran hikayeler, her insana kendinden bir şeyler buldurup iç dünyasında yolculuğa çıkaracak türden.

“Neden Paris’in delileri?” sorusuna yaşamını Fransa ile İstanbul arasında sürdüren yazarı şöyle yanıt vermiş: “Tutunmak zordur Paris’te. Bu nedenle çoktur delisi, Paris’ten 32 km uzaklıktaki Auvers-sur-Oise (Oversüruaz) da 1890’dan beri kardeşiyle birlikte yatan Van Gogh örneği. Ve daha niceleri…”