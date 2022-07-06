Sahnede bayılan Carlos Santana hastaneye kaldırıldı

Tüm zamanların en gitaristlerinden biri kabul edilen Carlos Santana (74), dün akşam ABD’de verdiği açık hava konseri sırasında bayıldı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Clarkson kentindeki konserde yere yığılan Santana hastaneye kaldırıldı. Sahneden sedyeyle götürülürken kendisini dinlemeye gidenlere el sallayan Santana’nın aşırı sıcak ve susuz kalma nedeniyle rahatsızlandığı, tedavisine başlandığı açıklandı.

Meksika doğumlu Santana, Facebook sayfasından hayranlarına sağlık durumunu bildirdi: ”Yemek yemeyi ve su içmeyi unuttum. Susuz kaldım ve bayıldım.”

Menajeri Michael Vrionis de usta müzisyenin sağlık durumunun iyi olduğunu ancak bu akşam Pennsylvania eyaletinde vermeyi planladığı konserin ertelendiğini duyurdu.

10 Grammy Ödülü sahibi Santana, geçen yıl şubat ayında kendisinin ve grup arkadaşının Covid-19 testi pozitif çıkınca bazı konserlerini iptal etmişti. Aralıkta da ABD’nin Las Vegas kentinde vermeyi planladığı birkaç konserini ayrıntısı açıklanmayan bir kalp ameliyatı nedeniyle ertelemişti.