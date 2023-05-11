Şahan Gökbakar’ın da bir sorusu var…

Komedyen Şahan Gökbakar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gençlerle buluştuğu programı tiye aldı.

Erdoğan’ın “Gençlerimizin aklına takılan soruları samimiyetle cevaplandırdığım buluşmamız” diyerek paylaştığı programda hem soruların ‘nazikliği’ hem de soru soran gençlerden biri beresiyle dikkat çekmişti.

Komedyen Gökbakar da mevzuya kayıtsız kalamadı.

Gökbakar Twitter hesabından şöyle yazdı:

“Sayın cumhurbaşkanına gençlerin soruları bir zamanların ‘Gerçek Kesit’ programını hatırlattı. Seçme gençlere, ezberletilmiş sorular ve tonlamalar aynı oradaki canlandırmalar gibi. Yalnız ‘alternatif genç’ kostümü tam olmamış. Bu çocuğa niye beş yaş kız çocuğu plaj şapkası giydirdiniz?”

Üstüne, başına marul koyan Gökbakar bir tweet daha atarak “Bir soru da ben sorabilir miyim?” diye yazdı.