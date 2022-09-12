Sağlıkçılara saldırdıktan sonra serbest bırakılan iki kişi hakkında tutuklama kararı

Yalova Devlet Hastanesi’nin acil servisinde görevli sağlık personeline saldıran anne ve kızı hakkında adli kontrol şartıyla salıverilmelerinin ardından savcılığın itirazı üzerine tutuklama kararı çıkarıldı.

Fotoğraf: AA (temsili)

Rahatsızlığı nedeniyle 3 Eylül’de Yalova Devlet Hastanesi’nin acil servisine kızı S.Ç. (19) ile gelen T.Ç. (44), serum takma isteğini yerine getirmeyen doktorla hemşireye saldırdı.

Araya jandarma ve diğer güvenlik görevlileri girdi, olay anı kameraya yansıdı.

Kayıtlarda S.Ç. ve T.Ç.’nin, Uzm. Dr. Esengül Doğan (49), hemşire Abdurrahman Ekin (24) ile güvenlik görevlisi Esra Uslu’ya (28) saldırma anıyla bu sırada olayla ilgisi bulunmayan başka bir hasta yakınının bebeğiyle hızla içeriden çıkması yer alıyor.

Hastane polisi tarafından işlemleri yapıldıktan sonra emniyet müdürlüğüne götürülen ikili, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova başsavcılığının itirazı üzerine hakimlikçe şüpheliler hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.