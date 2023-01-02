Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sis nedeniyle seferlerde aksama

İstanbul’da bugün etkili olan sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda seferlerde aksama meydana geldi.
Havalimanının Twitter hesabından, sefer aksamalarıyla ilgili şunlar dendi: “Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, 5:45 itibari ile pist önce iniş sonra 6:20’de kalkış trafiğine kapatılmıştır. 7:20’de kalkışlar kontrollü bir şekilde başlamış, inişler halen yedek meydanlara divert etmektedir (yönlendirilmektedir). Saat 10:00’da operasyonun normalleşmesi beklenmektedir.”