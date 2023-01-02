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Yaramazlara biraz batar!

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sis nedeniyle seferlerde aksama

İstanbul’da bugün etkili olan sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda seferlerde aksama meydana geldi.

Fotoğraf: AA

Havalimanının Twitter hesabından, sefer aksamalarıyla ilgili şunlar dendi: “Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, 5:45 itibari ile pist önce iniş sonra 6:20’de kalkış trafiğine kapatılmıştır. 7:20’de kalkışlar kontrollü bir şekilde başlamış, inişler halen yedek meydanlara divert etmektedir (yönlendirilmektedir). Saat 10:00’da operasyonun normalleşmesi beklenmektedir.”


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