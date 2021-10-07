Sabancı, sigara şirketlerini Philip Morris’e satıyor

Sabancı Holding, sigara ve tütüncülük faaliyetlerini yürüten iki şirketteki paylarının tamamını 2,89 milyar liraya Philip Morris’e satmak için Rekabet Kurumu’na başvurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınladığı açıklamaya göre Rekabet Kurumu’nun onay vermesi halinde satış anlaşması yapılacak.

Açıklamaya göre onayın ve bazı diğer koşulların yerine getirilmesinin ardından Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret AŞ ile Philip Morrissa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış AŞ’deki Sabancı Holding paylarının tamamı Philip Morris Products’a devredilecek.

Satış işleminin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.