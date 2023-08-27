Sabancı ailesinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Yunanistan’da ailesiyle birlikte denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın geçirdikleri tüm operasyonların ‘başarıyla sonuçlandığı ve sağlık durumlarının iyiye gittiği’ belirtildi.

Lipsi adası açıklarında zodyak botla seyir halindeyken kayalıklara çarpıp yaralanan ve Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçağıyla İstanbul’a getirilen Sabancı çiftinin tedavisi sürüyor.

Esas Holding ve Doğan Holding’den yayınladığı yeni açıklamalara göre çiftin geçirdiği tüm operasyonlar başarıyla sonuçlanırken, sağlık durumları da daha iyi gidiyor.

Kamuoyunun bilgisine sunar, geçmiş olsun dilekleri için teşekkürlerimizi iletiriz. pic.twitter.com/zP0ZerTI0r — ESAS HOLDING (@HoldingEsas) August 26, 2023

Ne olmuştu?

Sabancı çifti perşembe akşamı Lipsi adası kıyısında meydana gelen bot kazasında yaralanmış ve Leros Adası Hastanesi’ne kaldırılmışlardı. Gece saatlerinde Bodrum Amerikan Hastanesi’nden Leros’a gelen ekibin Yunan doktorlarla birlikte gerçekleştirdiği altı saat süren operasyonda Ali Sabancı’nın dalağı alınmış ve aort yırtılması şüphesiyle önlem amaçlı müdahale edilmişti.

Daha sonra Bodrum üzerinden İstanbul’a nakledilen Ali Sabancı, Nişantaşı Amerikan Hastanesi’nde kalp damar cerrahları tarafından tekrar ameliyata alınmıştı. Aort damarına stent takılan Ali Sabancı batındaki travmaya bağlı kanama nedeniyle yeniden ameliyata alınmıştı.

Oksijenin’in aktardığına göre operasyonda pankreasının da bir bölümü alınan Sabancı’nın kan değerlerinin normale döndüğü öğrenildi.

Yüzünden yaralanan Vuslat Doğan Sabancı da travmatoloji ve plastik cerrahların katıldığı 5 buçuk saatlik operasyon geçirdi.