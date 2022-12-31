Şaban Dişli dahil dokuz büyükelçi merkeze çekildi

Darbe girişiminin kilit isimlerinden tümgeneral Mehmet Dişli’nin kardeşi Şaban Dişli dahil dokuz büyükelçi merkeze çekilirken yerlerine yeni isimler atandı.
Merkeze alınan büyükelçiler şöyle:
- Brezilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş
- Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz
- Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş
- Tacikistan Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl
- Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan
- Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli
- Romanya Büyükelçisi Füsun Aramaz
- Fildişi Sahili Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri
- Bangladeş Büyükelçisi Osman Turan
Yeni atanan büyükelçiler şu şekilde:
- Brezilya Büyükelçiliğine Halil İbrahim Akça
- Somali Büyükelçiliğine İbrahim Mete Yağlı
- Vatikan Büyükelçiliğine Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş
- Tacikistan Büyükelçiliğine Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Umur Acar
- Karadağ Büyükelçiliğine Deniz, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan
- Hollanda Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Selçuk Ünal
- Romanya Büyükelçiliğine Kuzey Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Özgür Kıvanç Altan
- Fildişi Sahili Büyükelçiliğine Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erdoğan Barım
- Bangladeş Büyükelçiliğine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Ramis Şen