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Yaramazlara biraz batar!

Şaban Dişli dahil dokuz büyükelçi merkeze çekildi

Darbe girişiminin kilit isimlerinden tümgeneral Mehmet Dişli’nin kardeşi Şaban Dişli dahil dokuz büyükelçi merkeze çekilirken yerlerine yeni isimler atandı.

Şaban Dişli de merkeze çekildi.

Merkeze alınan büyükelçiler şöyle:


  • Brezilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş
  • Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz
  • Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş
  • Tacikistan Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl
  • Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan
  • Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli
  • Romanya Büyükelçisi Füsun Aramaz
  • Fildişi Sahili Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri
  • Bangladeş Büyükelçisi Osman Turan
15 Temmuz’un ‘kilit ismi’nin kardeşi: Yeni Lahey büyükelçisi Şaban Dişli

Yeni atanan büyükelçiler şu şekilde:

  • Brezilya Büyükelçiliğine Halil İbrahim Akça
  • Somali Büyükelçiliğine İbrahim Mete Yağlı
  • Vatikan Büyükelçiliğine Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş
  • Tacikistan Büyükelçiliğine Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Umur Acar
  • Karadağ Büyükelçiliğine Deniz, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan
  • Hollanda Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Selçuk Ünal
  • Romanya Büyükelçiliğine Kuzey Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Özgür Kıvanç Altan
  • Fildişi Sahili Büyükelçiliğine Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erdoğan Barım
  • Bangladeş Büyükelçiliğine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Ramis Şen

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