Saadet zinciri SAS Holding olayında yeni iddialar: 58,5 milyon TL kolilerle taşındı

Saadet zinciri yöntemiyle 13 bin 105 kişiden 639 milyon lira para toplanan SAS Holding’le ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İddiaya göre, şirketin sahibi Süleyman Aydın’ın intihar ettiği binadan 17 koli içinde 58.5 milyon lira para çıkarıldı.

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Kasım 2019’da gündeme gelen Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv AŞ ile bağlantılı SAS Holding’in, Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin raporu sonrası hesaplarına bloke konulmuştu. Ancak blokeye rağmen yüksek kar payı vaadiyle para toplanmaya devam edildi. Şirket kaynakları 13 bin 105 kişiden 639 milyon liranın toplandığını, bu paranın önemli bir bölümünün üyelere dağıtıldığını iddia etmişti. Gerçekte ne kadar para toplandığı, üyelere ne kadar para dağıtıldığı ise henüz netleşmiş değil.

Cinayetle tekrar gündeme gelmişti

Süreç devam ederken SAS Holding yöneticisi ve SAS Holding’in sahibi Süleyman Aydın’ın eski eşi Sibel Koçan aracındaki 3,5 milyon TL’yi gasp eden kişilerce öldürüldü. Koçan’ın ölüm haberini alan Süleyman Aydın ise Ataşehir’de bulunduğu binanın 32’nci katından aşağı atlayarak yaşamına son verdi.

İçi para dolu valizler

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Aydın’ın intihar ettiği Ataşehir’deki kulede, Sibel Koçan ile kardeşi Sema Koçan ayrı dairelerde oturuyordu. Sema Koçan’ın evinde 58.5 milyon TL bulundu. Sisteme en çok para kazandıran ve ‘takım lideri’ olarak anılan kişilerden Mahmut B., Ökkeş K. ile Nurullah İ., konuyla ilgili Hürriyet muhabiriyle şu bilgileri paylaştı: “21 Haziran’da daireye gittik. Bu daire, Süleyman Aydın’ın intihar ettiği 32’inci katın bir kat altındaydı. Evde Sema Koçan’ın yanı sıra Aydın’ın avukatı Bekir Aydın ile birlikte toplam dokuz kişi vardık. Paralar evde valizlerin içindeydi. Hangi valizdeki paranın kimlere dağıtılacağı belliydi. Valizleri, evdeki boş kolilere koyduk. Böylece, evden taşınılıyor görüntüsü verilmek istendi. Hatta, paranın bir kısmını çekyatın içini çıkarıp koyma önerisi bile gündeme geldi. Ancak buna gerek görülmedi. Para dolu 17 koli, arkası geniş ticari bir araca konuldu.”

Lüks otomobiller bulunamıyor

İki yıl önceki savcılık soruşturması nedeniyle bankacılık sisteminin kullanılmadığı SAS Holding’de, tüm varlıklar ya evlerde nakit olarak ya da gayrimenkul veya araç olarak değerlendiriliyordu. Süleyman Aydın’ın intiharı sonrası her biri 2 milyon lira değerindeki yedi-sekiz lüks otomobilin izine ise ulaşılamıyor.

Soruşturmada adı geçen kişilerin varlıklarını başkasının üzerine kaydettirdikleri bildiriliyor. Buna göre, Aydın’ın geçen yıl ağustos ayında Çeşme’de satın aldığı 6 milyon liralık villa da, birliktelikleri olduğu iddia edilen Mine K.’nın annesi adına kayıtlı. Kayıtlara göre, daha önceden Mine K.’nın babası N.K. üzerine görünen bir otomobil de şu an Süleyman Aydın’ın şoförü Erdem P.’ye ait görünüyor. Erdem P., üzerine kayıtlı 400 bin liralık otomobil için, “Kendi param ile aldım” yanıtını verdi.

‘Para dolu başka evler var mı?’

Sisteme para yatıran çok sayıda kişinin mağdur durumda olduğunu kaydeden Av. Hadi Dündar şunları söyledi: “Bir evin içinde 58.5 milyon lira tutulması akıl alır gibi değil. Bu şekilde başka kaç ev olduğunu bilmiyoruz. Belli ki, toplanan paralar bir yerlerde tutuluyordu. Yine Bursa ve İzmir’de şirkete ait tesisler ve gayrimenkuller vardı. Bunların şimdi kime geçtiğini bilmiyoruz. Süleyman Aydın’ın intiharı sonrası sırt çantası kayıp. Bu çantada çok sayıda anahtar ile önemli belgeler bulunduğunu öğrendik.”