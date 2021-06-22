‘Saadet zinciri’yle iki yılda 7 milyon lira vurguna 4 bin 870’er yıl hapis istemi

Eskişehir’de ‘Ankaway’ isimli ‘saadet zinciri’ kurup dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle dokuz kişi hakkında 4 bin 870 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Eskişehir 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, iki yılda 7 milyon lira toplandığı öne sürüldü.

Fotoğraf: korunanmuhasebe.com

Eren Düzyol, 2016 yılında ‘Ankaway’ adlı şirket kurup aynı isimde internet sitesi açtı. Bu site üzerinden çeşitli duyurularla üye toplayıp üyelere dört ay içerisinde günde dört ila 12 reklam izleyerek yüzde 45 kazanç vaat edildi. Üyelere paket satın almaları, her paketin dört ay süreli olduğu, reklam izlenince 8 ile 11 lira para kazandıracağı söylendi. Sisteme giriş tutarı ise 2016’da 750 lira, 2017 yılında ise 1000 lira olarak belirlendi. Bu sistemle en az 7 milyon lira toplandığı, Düzyol’un müşterilerin güvenini kazanmak için ilk birkaç ay hesaplarına düzenli olarak para yatırdığı ancak daha sonraki aylarda ödemesi gereken tutarı ödemediği belirtildi.

Farklı illerden para yatıranların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Eskişehir başsavcılığınca hazırlanan 42 sayfalık iddianame, 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Nitelikli dolandırıcılık iddialarına ilişkin yedi kişinin mağdur, bir kişinin müşteki-şüpheli ve 479 kişinin de müşteki olarak yer aldığı iddianamede Düzyol (38), kardeşi Ersin Düzyol (36), kayınbiraderi Halil Başoğlu (27), yazılımcı Muhammet Satıroğlu (27) ile şirket çalışanları Delil Ertuğrulhan Ay (29), Kadir Turgut (42), Murat Turgut (44), Sadettin Er (41) ve Savaş Işık (45) hakkında her mağdur-müşteki adına üç yıldan 10 yıla kadar, toplamda her sanık için 1461 yıldan 4 bin 870’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanıklar hakkında, suçun üçten fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi nedeniyle verilecek cezanın da yarı oranında arttırılması talep edildi.

İddianamede yer alan bilgilere göre, tavsiye edip sisteme kazandırılan her iki kişi için 250 lira ödeme yapıldığı, bu tutarın 440 liraya kadar çıkabildiği anlaşıldı. Ayrıca Ankaway sistemine para yatıran bir çok kişi yatırdıkları anaparayı geri alamadıkları yönünde şikayette bulundu.

Düzyol’un hesaplarının Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından inceleme yapıldığı da iddianamede yer aldı.

Davanın tutuksuz sanıkları 19 Kasım’da hakim karşısına çıkacak.