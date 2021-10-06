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Yaramazlara biraz batar!

Saadet Partisi’nin il başkanı aracında vurulmuş halde bulundu

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay, aracında başından vurulmuş halde bulundu.

Fotoğraf: AA

Kemerköprü Mahallesi Türbe yolu mevkisinde park halindeki otomobilde hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.


AA’nın aktardığına göre ekipler, elinde silah bulunan 52 yaşındaki Ünal Yurtbay’ın başından yaralandığını belirledi.

Sağlık personelince Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yurtbay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İntihar ettiği değerlendirilen Yurtbay’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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