Saadet Partisi’nin il başkanı aracında vurulmuş halde bulundu

Geri dönüşüm işçileri derneği kurucu üyesi Ali Mendillioğlu, İstanbul’da kağıt depolarına yapılan son baskınlarla ilgili olarak iktidarın ‘sokaktaki ranta bile el atma’ isteğine dikkat çekti. Mendillioğlu, Ümraniye’de baskın yapılan yerin daha önce belediye başkanı tarafından kağıt işçilerine gösterildiğini hatırlattı ve ‘önce kendi çıkardıkları yasalara uysunlar’ dedi.