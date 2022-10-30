Saadet Partilileri taşıyan minibüs devrildi: Sekiz yaralı

Saadet Partisinin 8’inci Olağan Kongresi için Ankara’ya giden Konya Karatay ilçe teşkilatı üyelerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu sekiz kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA (Temsili)

AA’nın aktardığına göre, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek kongre için sabah saatlerinde Konya’dan hareket eden minibüs, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Balgat Mahallesi yakınlarında başka bir aracın arkadan çarpması sonucu devrildi.

Kazada minibüste bulunan Mahmut Gülyavşan, Fatih Karaman, Ahmet Aka, Abdullah Hakan Güre, Latif Işık, Mahmut Kılınç ve Yener Sütçü ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırılan ve burada tedavi altına alınan yaralılardan beşi taburcu edildi, diğer üç yaralının tedavisine devam ediliyor.