Saadet, Özlale’nin ‘İstanbul Sözleşmesi’ mesajından rahatsız olmuş

Saadet Partisi, İYİ Partili Ümit Özlale’nin ‘altılı masa’nın mutabakatını açıklarken metin dışına çıkarak ‘İstanbul Sözleşmesi’ mesajı vermesine tepkili.

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Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin ‘ortak politikalar mutabakat’ metni dün Ankara’da açıklandı.

Oluşturulan metin kitapçık haline getirilirken hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim, ekonomi, finans ve istihdam, bilim, AR-GE, yenilikçilik, girişimcilik ve dijital dönüşüm, sektörel politikalar, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, savunma, güvenlik ve göç politikaları gibi ana başlıklardan oluşuyor.

Metinde, Saadet Partisi’nin itirazıyla ‘İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili bir maddenin yer almadığı belirtiliyor.

Ancak dünkü sunumda İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, konuşma metninin dışına çıkarak sözleşmeye dönüleceğini açıkladı. Daha sonra açıklama yapan Özlale, “Metnin dışına çıktığım, kalbimle hareket ettiğim doğrudur. Vallahi pişman da değilim. İstanbul Sözleşmesi yaşatıyor” dedi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bu atıf nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu’nun sunumdan ‘yüzlerindeki hayıflanan çizgilerle’ çıktığını yazdı.

Sarıkaya, bu hoşnutsuzluğu Saadet Partili bir yöneticinin de doğruladığını belirtti.