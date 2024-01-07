S Sport Plus’tan yılın ilk zammı

Euroleague, NBA, UFC ve La Liga gibi organizasyonların yayın haklarını elinde bulunduran S Sport Plus, tüm abonelik fiyatlarına zam yapılacağını duyurdu.

Eylül 2023’de 69,99 liraya çıkarılan aylık paket, yeni zamla birlikte 99,99 liraya yükseldi.

499,99 lira olan yıllık paket ücreti ise 699,99 lira olarak güncellendi.

6 Şubat itibarıyla geçerli olacak zamlı fiyatları platform, üyelerine gönderdiği mesajla duyurdu:

“Son dönemde maliyet yapısındaki değişkenlikler ve enflasyona bağlı artışlar nedeniyle, paket fiyatlarımızda güncellemeye gitmemiz gerekti. Hali hazırda kullanmakta olduğunuz S Sport Plus aylık paketinizin kullanım süresi sona erdikten sonra, 6 Şubat 2024 tarihi itibari ile yapılacak yenileme işlemlerinde güncel aylık paket satış fiyatı 99,99 TL (KDV dahil) üzerinden devamı sağlanacaktır.”