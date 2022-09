Ryan Reynolds müjdeyi verdi: Wolverine Deadpool 3’le dönüyor

Deadpool serisinin yıldızı Ryan Reynolds, yeni filmde Hugh Jackman’ın ‘Wolverine‘ karakteriyle kadroya dahil olduğunu duyurdu.

‘Ağzı bozuk’ anti süperkahraman Deadpool (solda) ve kendi yaralarını iyileştirebilen Wolverine

Reynolds haberi Deadpool 3’ün adına yakışan bir videoyla verdi. (Muhtemelen) Evinin salonunda oturan yıldız, antikahraman Deadspool’un Marvel Evreni’ne katılmasından dolayı büyük heyecan duyduklarını ve özel bir film yapmak istediklerini anlatıyor.

Ancak akıllarında iyi bir fikir olmadığını ve bu yüzden korktuklarını ‘şakacıktan‘ söylüyor.

O sırada arkasından oyuncu Hugh Jackman geçiyor, Ryan Reynolds durur mu, hemen soruyor: “Hey Hugh, Wolverine’i bir kez daha oynamak ister misin?”

Jackman merdivenlerden çıkarken cevap veriyor: “Evet, tabii ki.”

Videonun sonunda Whitney Houston’ın sesinden ‘I will always love you’ (seni hep seveceğim) şarkısını duyuyoruz ama alt yazıda sözler biraz değişmiş: ‘I will always love Hugh…’

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

‘Deadpool‘ beyazperdeye yansıyan süper kahramanlar evreninin en ağzı bozuk ve mizah konusunda sınır tanımayan kahramanı. Marvel’ın da sahibi olan Disney, prensip olarak 18+ filmler yapmasa da Deadpool için bir istisna uygulanacağını açıklamıştı.

Deadpool 3, 6 Eylül 2024 yılında sinemalarda olacak.