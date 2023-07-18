Ryan Babel, TL kazananlar için yatırım tavsiyesi istedi

Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray formalarını da giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel, TL’deki hızlı değer kaybına dikkat çekerek, TL kazanan ortalama bir insanın birikimini nasıl koruyabileceğini sordu.

Fotoğraf: Instagram

20 Temmuz’da açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı öncesinde avro/TL 30, dolar/TL’yse 27’yi aştı.

Şimdilerde TFF 1’inci Lig ekiplerinden Eyüpspor’da forma giyen Ryan Babel, TL’deki değer kaybına dikkat çekerek Twitter’dan şunu yazdı: “2013’te Türkiye’ye ilk geldiğimde 1 dolar yaklaşık 2,6 Türk Lirası’ydı. Bugün 1 dolar 26 liradan fazla ediyor. Türk parasının değerindeki dev düşüş…”

When i came to Turkey first in 2013.. $1 was about ₺2.6 turkish lira



Today.. $1 is over ₺26



A gigantic drop in value for the turkish currency.. — Ryan Babel (@Ryanbabel) July 17, 2023

Bu mesajdan sonra Babel tavsiye istedi: “Maaşınızı TL olarak alıyorsanız ve emeklilik için biriktiriyorsanız, birikiminiz yavaş yavaş yok olmadan onu nasıl koruyabilirsiniz? Maaşını TL alan ortalama bir insan birikimini nasıl koruyabilir?”

Dolar ve altın gibi ‘tavsiyeleri’ beğenmeyen Babel, ev sahibinin kirasına yüzde 100 zam yaptığından da yakındı.