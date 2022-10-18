Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi, AB’nin 11 milyar avroluk gaz ithalatını önledi

Avrupa Birliği’nin (AB), rüzgar ve güneşten elektrik üretiminin rekor seviyede büyümesiyle Rusya-Ukrayna savaşı sırasında 11 milyar avroluk doğalgaz maliyetini önledi. Bu dönemdeyse fosil gaz ithalatına 82 milyar avro harcandı.

Fotoğraf: Reuters

Londra merkezli düşünce kuruluşları E3G ve Ember’in analizine göre, rüzgar ve güneş enerjisi geçen yıl mart-eylül döneminde AB elektrik üretiminin yüzde 21’ini oluştururken, bu yılın aynı döneminde yüzde 24’ünü oluşturdu ve bu kaynaklardan 345 teravatsaat elektrik üretildi. Bu üretim geçen yılın aynı dönemindeki üretime göre 39 teravatsaatlik rekor artış gösterdi.

İspanya elektrik üretiminin yüzde 35’ini, İtalya yüzde 20’sini, Polonya yüzde 17’sini ve Fransa yüzde 14’ünü rüzgar ve güneşten sağlayarak rekor kırdı.

AB’nin söz konusu dönemde rüzgar ve güneşten elektrik üretimindeki rekor artış, 11 milyar avro maliyeti olan 8 milyar metreküp ilave fosil gaz ihtiyacının önüne geçti. Aynı dönemde AB’de fosil gaz ithalatına 82 milyar avro harcandığı hesaplandı. Doğalgazın bu dönemde elektrik üretimindeki payı yüzde 20 oldu.

AB’nin gaza olan bağımlılığını artıran ve yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği hedeflerini engelleyen geçmiş politika tercihlerinin şu anki rekor seviyedeki enflasyonun ana nedenleri olduğu aktarılan analizde, mevcut rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin yüksek fiyatlı gaz ithalatını önemli ölçüde azaltarak daha yüksek bir enflasyon ve derin bir krizin önlendiği belirtildi.