Rusya’nın gündeminde ‘daha fazla bölge ilhak etmek’ yok

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna’dan daha fazla bölge ilhak etmenin gündemlerinde olmadığını söyledi.

Rusya başkanlık sarayı Kremlin. (Reuters)

Peskov, başkent Moskova’da gündemdeki bazı konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya’nın Ukrayna’da yeni bölgeler ilhak etmeyi planlayıp planlamadığına ilişkin soruya Peskov şu yanıtı verdi: “Gündemde böyle bir şey yok. En azından bu yönde açıklamalar olmadı ancak yine de mevcut bölgelerin özgürleştirilmesi için yapılacak çok fazla iş var. Rusya’ya yeni katılan bazı bölgelerdeki işgal altındaki toprakların özgürleştirilmesi gerekiyor.”

Rusya’nın Ukrayna’yı 24 Şubat’ta işgal etmesiyle başlayan savaş dokuz aydan uzun süredir devam ediyor. Rusya, eylül sonunda Ukrayna’nın Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporjiya bölgelerinde ‘Rusya’ya bağlanma’ referandumu düzenlemiş ve ‘evet’ sonucunun çıktığını duyurmuştu. Putin, ekim başında da bu bölgelerin ilhak edilmesiyle ilgili yasayı onaylamıştı.