Rusya’dan Kanada ve ABD vatandaşlarına yaptırım: Zuckerberg de listede

Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg’in de aralarında olduğu 29 ABD vatandaşıyla 61 Kanada vatandaşını yaptırım listesine aldı.

Zuckerberg (Fotoğraf: Reuters)

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken, ABD ve Kanada çok sayıda Rus vatandaşı ve kuruma yaptırım uygulamıştı.

Yaptırım listesinde Harris ve Zuckerberg’in yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in eşi Evan Ryan, Beyaz Saray Genel Sekreteri Ron Klain, Savunma Bakanı yardımcıları ve ABD Genelkurmay Başkanlığı’ndan bazı üst düzey yöneticiler bulunuyor.

61 kişilik Kanada tarafındaysa diplomat, asker ve gazeteciler var.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, söz konusu hamlenin ABD ve Kanada’nın yaptırım kararlarına misilleme olduğuna vurgu yaptı.