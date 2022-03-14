Rusya’dan dış borcu rubleyle ödeme hamlesi

Rusya, yaptırımlar nedeniyle dış borcunu dövizle ödeyemezse rubleyle ödeyecek.
Rusya Maliye Bakanlığı’nın sitesindeki açıklamaya göre dövizle dış borç ödenmesine ilişkin geçici bazı kurallar getirildi.
Borcun dövizle ödenmesi için ilgili bankalara gerekli talimatların verileceğine işaret edilen açıklamada, “Bu ödemeler, yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası ve hükümetin döviz hesapları üzerindeki kısıtlamalara bağlı olacaktır” dendi.
Açıklamada, “Eğer yabancı bankalar dövizle ödemezse, Rusya Maliye Bakanlığı da ödemeyi rubleyle yapar” ifadelerine yer verildi.