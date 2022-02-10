Rusya’da maskot oylaması seçim provasına döndü: Sonucu beğenmeyen Putin ‘araya girdi’

Rusya’da, bir hayvanat bahçesine maskot seçilmesi için düzenlenen halk oylaması iktidar ve muhaliflerin güç savaşına dönüştü.

Fotoğraf: zoonovosib.ru

Sibirya Federal bölgesinin başkentiyle aynı adı taşıyan Novosibirsk Hayvanat Bahçesi, 2022 yılı maskotunu belirlemek için halktan ‘Batu’ adlı orangutan, ‘Aisha’ adlı kedi, ‘Max’ adlı Sibirya kaplanı, ‘Sayan’ adlı kutup ayısı ve ‘Shilka’ adlı kar leoparı arasından birini seçmelerini istedi.

Oylama Novosibirsk belediye meclisi üyesi Sergey Boyko’nun ilgisini çekti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e muhalefet eden ve yolsuzluk suçlamasıyla cezaevinde olan önemli siyasi isimlerden Aleksey Navalni’nin destekçilerinden Boyko, geçen ay YouTube’daki yayınında ‘orangutanın en iyi seçenek olduğunu’ söyledi. Tutuklanma korkusuyla yurt dışına giden Boyko’un orangutana destek vermesiyle maskot seçimi siyasi bir boyut kazandı.

‘Muhalefetin kahramanı’

Ülkede yayımlanan Moscow Times gazetesine göre oylamanın başında halk tarafından kenti temsil etmek için uygun bulunmayan orangutana, Boyko’nun yayını sonrasında muhaliflerden oy yağmaya başladı.

Yerel haber sitesi Tayga.info, Batu’nun, ‘muhalefetin kahramanı’ haline dönüşmesinin Putin’in hoşuna gitmediğini ve Sibirya’daki temsilcisini devreye soktuğunun yazdı. Sitedeki habere göre Putin’in temsilcisi, Novosibirsk Belediye Başkanı Anatoly Lokok’tan orangutanın kazanmasını engellemeye çalışmasını istedi.

Oylama iptal edildi

İktidarın devreye girmesi işe yaradı. Shilka öne geçti. Kar leoparı Sayan birkaç saat içinde 25 bin oy aldı. Ancak sonunda hayvanat bahçesinden sürpriz bir açıklama geldi.

“Aday olan hayvanlarımızın insanlar tarafından organize edilen bir saçmalığın parçası olduğunu gördük” denen açıklamada maskot seçiminin iptal edildiği bildirildi.