Rusya yaptırımlar nedeniyle borcunu ödeyemedi: Batı ‘Temerrüt’ dedi, Kremlin’den itiraz geldi

Bazı Tayvanlı yatırımcılar, Rusya’nın son ödeme tarihi 27 Mayıs olan tahvillerin 100 milyon dolarlık faizini ödemediğini belirtti. Ödemeler için tanınan 30 günlük ek süre dün akşam sona ermişti.

Rusya’nın yüz yıldan uzun bir sürede ilk kez dış unsurlar nedeniyle temerrüde düşmesi bekleniyor.

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Kremlin, Belçika’daki aracı şirket Euroclear üzerinden ödemeyi gönderdiğini ancak paranın tahvil sahiplerine ulaşmadığını belirtti. Rus yönetimi ödeme için yeterli parasının olduğunu dile getirirken, Euroclear paranın bloke edilip edilmediğiyle ilgili soruya yanıt vermedi ama Rusya’ya yönelik yaptırımlara sadık kalındığını belirtti.

Batı ülkeleri, Ukrayna’ya başlattığı işgal harekatından sonra Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulayarak, ülkeyi küresel ekonomik sistemden çıkarmaya çalışıyor. Kremlin de bunu öne sürerek aslında temerrüde düşmediklerini ve Batı’nın yaptırımlarla Rusya’yı yapay bir temerrüde ittiğini idda ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, döviz bazlı tahvillerin rubleyle yerel aracılarla ödenmesini mümkün kılan yeni düzenlemeler getirmişti. Geçen perşembe ve cuma, bu yöntemle 400 milyon dolara yakın ödendi.

Parasını alamayan Tayvanlı yatırımcıların bu yöntemi uygulayıp uygulamayacağı belli değil. Eğer bu yöntem uygulanırsa Rusya temerrüde düşmeyecek.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu, diplomatik bağları koparmak ve doğrudan çatışmaya girmekle eş anlamlı. Söz konusu gelişmeler bizi tamamen farklı kurallara sahip farklı bir dünyaya sokuyor. Böyle devam ederse yasal kanallardan olmayan farklı tepkiler vermemiz gerekecek.”

Temerrüt nedir?

Temerrüt, borçlu veya alacaklılardan birinin sorumluluklarını yerine getirememesi anlamına geliyor. Örneğin, borçlu taraf ödemesi gereken parayı zamanında alacaklıya veremezse sorumluluğunu yerine getirememiş ve temerrüde düşmüş oluyor.