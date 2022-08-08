Rusya ve Ukrayna birbirini suçlamıştı: BM, vurulan nükleer santrali incelemek istiyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası denetleyicilere Rusya ve Ukrayna’nın vurulmasından birbirini suçladığı Zaporijya Nükleer Santrali’ni incelemek için izin istedi.

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Ukrayna’nın güneydoğusunda bulunan santral, ülkede işgal harekatı başlatan Rus güçleri tarafından mart başında ele geçirilmişti. Ama santrali halen Ukraynalı teknisyenler yönetiyor.

İki ülke santral yakınlarına hafta sonunda isabet eden top mermilerinden dolayı birbirlerini suçluyor.

Interfax’ın Rusya tarafından desteklenen yerel hükümetten üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde tesisin faaliyetlerine normal devam ettiği aktarıldı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, dün televizyonda yayınlanan görüntülü mesajda Rusya’nın ‘nükleer terörü’ devam ettirdiğini ve bu durumun uluslararası toplum tarafından yaptırımların, özellikle de Rusya’nın nükleer enerji sektörüne yönelik yaptırımların, artırılması gerekliliğini doğurduğunu söylemişti.

Bölgenin kontrolünü elinde bulunduran Rusya destekli yöneticiler, Ukrayna’nın santrali birden fazla kez roket atarla vurduğunu, idari binalara ve depolama tesisi yakınında bir alana zarar verdiğini söylemişti. Ukrayna tarafıysa, santrale Rus güçlerinin ateş açtığını, üç radyasyon sensörünün hasar gördüğünü ve bir kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Zaporijya tesisindeki gelişmeler tüm dünyada endişe yarattı.

Guterres, dünyanın ilk atom bombası saldırısı olan Hiroşima’nın 77’nci yıldönümünü anmak için düzenlenen törene katılmak üzere Japonya’daydı. Basın toplantısında konuşan Guterres, “Bir nükleer santrale saldırı intihar anlamına gelir” dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (IAEA) santrale erişim izni verilmesi gerektiğini belirten Guterres, “IAEA’yı, santralde istikrara ulaşılması için gerekli koşulların sağlanması konusunda gösterdiği tüm çabalarında sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

IAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi santraldeki saldırıların ‘gerçek bir nükleer felaket riskinin altını çizdiği’ konusunda uyarmıştı.