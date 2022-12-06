Rusya-Ukrayna savaşı etkisi: Yenilenebilir enerji kapasitesi beş yıl içinde ikiye katlanacak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından enerji güvenliği endişeleriyle önümüzdeki beş yıl içinde ikiye katlanacağını belirtti.

Fotoğraf: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü (Temsili)

Yenilenebilir enerji görünümüne dair yıllık raporunda IEA, 2027’ye kadar küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2 bin 400 gigawatt (GW), yani Çin’in enerji kapasitesinin tamamı kadar artarak 5 bin 640 GW’a ulaşacağını belirtti. IEA’nın bu tahmini bir yıl önce tahmin ettiği büyüme miktarından yüzde 30 daha fazla.

Rapora göre, IEA yenilenebilir enerjinin, önümüzdeki beş yıl içinde yaşanacak küresel enerji büyümesinin yüzde 90’ından fazlasını oluşturmasını ve 2025’e kadar en büyük küresel enerji kaynağı olarak kömürü geride bırakmasını öngörüyor.

Bu yıl yaşanan küresel enerji krizi kapsamında doğalgaz ve enerji fiyatlarının tırmanması, yenilenebilir enerjiyi yönelimi artırmıştı.