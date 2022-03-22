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Yaramazlara biraz batar!

Rusya savunma bakanı yardımcısından ‘siber ordu’ kurulması için teklif


Rusya’da yazılımcıların yabancı şirketlere gitmelerini önlemek ve istihdam yaratmak amacıyla ‘siber ordu’ kurulması teklif edildi.

Fotoğraf: Arşiv

Rusya Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Vasiliy Şpak, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da, yaptırımların uygulandığı Rus bilişim sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu.


Rusya’nın siber alanda askeri bir yapı kurması gerektiğini belirten Şpak, “Devletin güvenlik ve savunma amaçlı bir siber ordu kurması son derece doğru olur. Böylelikle yazılımcılara istihdam sağlamış oluruz. Hem profesyonel anlamda hem de vatanseverlik anlamında kendilerini geliştirmiş olurlar” dedi.

Şpak, böyle bir adım atıldığı takdirde yazılımcıların Rusya’yı daha fazla maaş için terk etmeden önce 10 defa düşüneceklerini umduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, dün, Rusya’nın yaptırımlara karşı kapsamlı bir siber saldırı hazırlığında olduğunu iddia etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Biden’ın suçlamasını reddederek, “Rusya, ABD dahil Batı ülkelerinin birçoğu gibi devlet düzeyinde haydutluk yapmıyor” ifadelerini kullanmıştı.

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