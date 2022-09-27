Rusya Oscar’a katılmayacak: Sovyetler Birliği’nin çöküşünden beri bir ilk

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Moskova’nın dünyayla arasındaki kültürel izolasyon derinleşiyor. Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana Oscar’ı ilk kez boykot eden Rusya, bu yıl yarışmaya film göndermeyecek.

Rus Akademisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada “Rusya Film Akademisi başkanlığı, Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin 2022 Oscar ödülü için ulusal bir filmi aday göstermemeye karar verdi” dedi.

Komisyon başkanı istifa etti

Rusya’nın Oscar adaylık komisyonu başkanı Pavel Chukhray ise Salı günü yazdığı bir mektupla, ‘arkasından’ alınan ‘yasa dışı’ bir karar olduğu gerekçesiyle bu adımın ardından istifa ettiğini duyurdu.

Rusya, daha önce en iyi Uluslararası uzun metrajlı film ödülünü 1994 yılında ‘Burnt by the Sun’ (Güneş Yanığı) filmiyle kazanmıştı.