Rusya, Karadeniz’de yük gemisine uyarı ateşi açtı

Rusya, Palau bayraklı Şükrü Okan adlı gemiye Karadeniz’de uyarı ateşi açıldığını duyurdu.

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Açıklamada gemi kaptanının teftiş talebine yanıt vermemesi üzerine Vasily Bykov adındaki devriye gemisinin uyarı ateşi açtığı bildirildi.

Rusya, geminin inceleme sonrası Ukrayna’nın İzmail limanına doğru ilerlediğini söyledi.

Böylelikle Rusya, temmuzda tahıl koridoru anlaşmasından çekildiğinden beri bir ticari gemiye ilk kez ateş açmış oldu.

Anlaşmadan ayrılması sonrası Rusya, Ukrayna sularına doğru ilerleyen her geminin silah taşıdığı potansiyelinin değerlendirileceğini duyurmuştu.