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Yaramazlara biraz batar!

Rusya acil durumlar bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’in bir tatbikat esnasında yaşamını yitirdiği bildirildi. Tatbikatta, Kuzey Kutup Bölgesi’de yaşanabilecek acil durumlara karşı alınan önlemler uygulanıyordu.

Fotoğraf: AA

18 Ağustos 1966’da doğan Ziniçev, Rusya’nın güvenlik kurumlarında çeşitli görevlerde çalıştı. Yevgeniy Ziniçev, 2018’den beri acil durumlar bakanı olarak görev yapıyordu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada “Ziniçev, görev başında iken Norilsk kentinde Arktik bölgesinin acil durumlardan korunmasını amaçlayan kurumlar arasındaki tatbikat esnasında, bir kişinin hayatını kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirdi” dendi.

Ziniçev’in kurtarmaya çalıştığı operatörün de hayatını kaybettiğini bildirildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olay hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

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