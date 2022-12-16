‘Rüşvet’ soruşturması: Murat Hazinedar tutuklandı

Beşiktaş Belediyesi’nin eski yönetimine yönelik ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap’ suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski Beşiktaş Belediye başkanı Murat Hazinedar dahil üç kişi tutuklandı.
Üç gün önce Beşiktaş Belediyesi’nin 2014-2018 yönetimine ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap’ iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında aranan eski Beşiktaş Belediye başkanı Murat Hazinedar Kastamonu’da gözaltına alınmıştı.
Beşiktaş Belediyesi’nin açıklamasında soruşturmanın 2014 ve 2018 yıllarındaki yönetim hakkında olduğu belirtilmişti.
Hazinedar’ın da dahil olduğu üç kişi bugün tutuklandı.