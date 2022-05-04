Ruslardan petrolde iskonto: Yüzde 33 fiyat kırdılar

Batılı ülkelerin yaptırımlarının hedefindeki Rusya petrolde fiyat kırdı. Nisanda Brent petrol ortalama 105 dolardan işlem görürken Ural petrolünde bu rakam 70,5 dolar.

Aradaki makasın açılmasıyla fark yüzde 33’e kadar ulaştı.

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Ural petrolü martta da 89 dolarlık ortalama fiyatla Brent petrole göre daha düşük kalmıştı.

ABD, Britanya, Avustralya ve Kanada gibi ülkeler, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rus petrolü ithalatını durdururken, Avrupa Birliği de petrol ambargosu konusunda harekete geçmeye hazırlanıyor.

Çok sayıda Batılı enerji şirketi de savaşla birlikte Rusya’yla petrol ticaretini durdurma kararı almıştı.

Rus yetkililerse Batılı ülkelerin boşluğunu Asya pazarına yönelik petrol ihracatını artırarak doldurmak istiyor.