Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti

Eski Merkez Bankası (TCMB) başkanı ve politikacı Rüşdü Saracoğlu 77 yaşında hayatını kaybetti.

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AA’nın haberine göre Saracoğlu kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Dr. Rüşdü Saracoğlu’nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/qa74QmCjaP — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) May 24, 2025

Rüşdü Saracoğlu kimdir?

Ankara’da 1948’de doğan Rüşdü Saracoğlu, Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra, ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Bölümü’nü bitirdi.

Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden 1980’de doktora derecesi alan Saracoğlu, Minnesota ve Boston College’de öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Uluslararası Para Fonu’nda (IMF) ekonomist olarak görev alan Saracoğlu, 1987-1993 arasında Merkez Bankası başkanlığı yaptı. Saracoğlu, Anavatan Partisi’nde (ANAP) milletvekilliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 53’üncü hükümetinde devlet bakanlığı görevlerinde bulundu.

Eski başbakanlardan Şükrü Saracoğlu’nun torunu olan Rüşdü Saracoğlu, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde üst düzey görevler de aldı.