Rus yetkili: Ukrayna saldırabilir, Herson’u terk edin

Rusya’nın ilhak kararı aldığı Ukrayna topraklarına atadığı kıdemli yetkili, Ukrayna’nın Herson kentini geri almak üzere taarruz başlatmak üzere olduğunu belirterek kentte yaşayanlara güvenlikleri için bölgeyi terk etme çağrısında bulundu.

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Rus birlikler, Ukrayna’nın son haftalarda Herson bölgesindeki cephe hattında 20 ila 30 km mevzi kazanmasının ardından, Ukrayna’yı ikiye ayıran Dnipro nehrinin batı kıyısına sıkışma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Rusya, 24 Şubat’ta başlattığı işgalde Ukrayna’nın dört bölgesini kısmen ele geçirdi ve bölgeleri (Herson, Donetsk, Luhansk, Zaporijya) ilhak kararı aldı. Rusya’nın savaşın ilk günlerinde girdiği Herson, işgal edilen topraklarda harap olmamış tek büyük kent olma özelliğini taşıyor. Ukrayna ve Batılı ülkeler Rusya’nın ilhak kararını tanımıyorlar.

Rusya’nın ilhak ettiği bölgeler için oluşturduğu yönetimin en kıdemli ikinci yetkilisi Kirill Stremousov yayımladığı video mesajda, Herson kentine ve bölgeyi ikiye ayıran Dnipro nehrinin batı yakasına sıkışan Rus güçlerin Ukrayna topçusunun menzili içinde olduğunu söyledi.

Stremousov, “Sözlerimi ciddiye almanızı, bunu bölgeyi olabildiğince hızlı tahliye etme çağrısı olarak yorumlamanızı istiyorum. Kenti teslim etmeyi planlamıyoruz, son ana kadar direneceğiz” diyerek bölgeyi terk etmek çağrısında bulundu.

Herson’da savaştan önce 280 bin kişi yaşıyordu, ama savaşla birlikte nüfusun çoğu evlerini terk etti.

TASS haber ajansında yer alan habere göre de, Herson bölgesinin Rusya tarafından atanan yöneticisi Vladimir Saldo, altı gün içinde bölgedeki 50 ila 60 bin kişinin Rusya’nın kontrolü altında olan topraklara veya Rusya sınırları içine alınacağını söyledi.

Ukrayna’yı işgal eden Rus birliklerin komutanı da dün, Rus yetkililerden nadir görülen bir açıklamada bulunarak, Rusya’nın güney ve doğuda işgal ettiği bölgelerde, Ukrayna güçlerinin baskısını yoğun olarak hissettiğini söylemişti.