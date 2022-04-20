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Yaramazlara biraz batar!

Rus ve Belaruslu tenisçilere Wimbledon yasağı


Rus ve Belaruslu tenisçiler, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon’a katılamayacak.

Daniil Medvedev / Fotoğaraf: Reuters

Britanya’nın başkenti Londra’nın ev sahipliğini üstlendiği Wimbledon, bu yıl 27 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.


Turnuvanın organizatörlerinin açıklamasına göre karar, Rusya’nın Ukrayna’ya Belarus destekli askeri müdahalesi nedeniyle alındı.

Mevcut koşulların, turnuvanın düzenleneceği tarihe kadar değişmesi halinde karar yeniden değerlendirilecek.

Erkeklerde dünya 2 numarası Daniil Medvedev ve kadınlar klasmanının 4’üncü basamağındaki Aryna Sabalenka başta olmak üzere birçok seribaşı tenisçi böylece turnuvada mücadele edemeyecek.

Erkeklerde Andrey Rublev (dünya 8 numarası), Karen Khachanov (26), Aslan Karatsev (30), kadınlarda ise Anastasia Pavlyuchenkova (15), Victoria Azarenka (18), Daria Kasatkina (26) ve Veronika Kudermetova (29) da karardan etkilenecek.

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Akşam Postası / 20 Nisan 2022

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