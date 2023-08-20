Rus uzay aracı ‘Luna-25’ Ay’ın yüzeyine çarparak parçalandı

İstanbul’un Adalar ilçesiyle ilgili hazırlanan yeni imar planıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Adalar Belediyesi’nin hazırlayıp Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayladığı planlar hayata geçerse en büyük tahribatın Burgazada’da olması bekleniyor. Büyükada’da da Aya Nikola Manastırı yakınlarına devasa bir lojistik alanı planlanıyor. Ada sakinleri, imar planlarının adaları koruma amacı taşımaktan çok turizm amaçlı gelişmelere zemin sağlayacağını düşünüyor.