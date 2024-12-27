RTÜK'ten Şakir Paşa Ailesi ve Kızıl Goncalar dizilerine ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yılın son toplantısında altı kanala ceza verdi.
NOW’daki ‘Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ adlı dizide, çocukların çıplak kadın fotoğraflarına bakması ve gördükleri hakkında konuşması gibi cinsellik içeren öğeler nedeniyle yayıncı kanala para cezası verildi.
Üst Kurul, ‘Kızıl Goncalar’ dizisindeki şiddet sahneleri nedeniyle 6112 sayılı Kanun’daki ‘Yayın hizmetleri, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz’ hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle NOW’a ikinci bir para cezası verdi.
Ceza alan diğer dört kanal ve ceza alma gerekçeleri şöyle:
Sözcü Tv:
- Arena’ programının konuğu Milletvekili Turhan Çömez’in Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkındaki sözleri
- Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’a yönelik itham ve hakaretler
- AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’e ilişkin açıklamalar
Halk Tv:
- AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek hakkındaki ifadeler
Flash Haber:
- Türkiye’yi, Suriye’de işgalci olarak niteleyen yayın konuğu
Tele 1:
- Merdan Yanardağ’ın ‘hükümetin İsrail ile anlaşma’ yaptığı iddiaları
Akit TV:
- Mehmet Ali Ağca’nın katıldığı ‘Kırmızı Masa’ programındaki yayıncılık ilkeleri ihlalleri