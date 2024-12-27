RTÜK'ten Şakir Paşa Ailesi ve Kızıl Goncalar dizilerine ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yılın son toplantısında altı kanala ceza verdi.

Fotoğraflar: @sakirpasaailesidizisi / Instagram | @dizikizilgoncalar / Instagram

NOW’daki ‘Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ adlı dizide, çocukların çıplak kadın fotoğraflarına bakması ve gördükleri hakkında konuşması gibi cinsellik içeren öğeler nedeniyle yayıncı kanala para cezası verildi.

Üst Kurul, ‘Kızıl Goncalar’ dizisindeki şiddet sahneleri nedeniyle 6112 sayılı Kanun’daki ‘Yayın hizmetleri, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz’ hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle NOW’a ikinci bir para cezası verdi.

Ceza alan diğer dört kanal ve ceza alma gerekçeleri şöyle:

Sözcü Tv:

Arena’ programının konuğu Milletvekili Turhan Çömez’in Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkındaki sözleri

programının konuğu Milletvekili Turhan Çömez’in Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkındaki sözleri Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’a yönelik itham ve hakaretler

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’e ilişkin açıklamalar

Halk Tv:

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek hakkındaki ifadeler

Flash Haber:

Türkiye’yi, Suriye’de işgalci olarak niteleyen yayın konuğu

Tele 1:

Merdan Yanardağ’ın ‘hükümetin İsrail ile anlaşma’ yaptığı iddiaları

Akit TV: