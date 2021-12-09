RTÜK üyesi, Hakan Ural’ın sağlıkçılarla ilgili sözleri üzerine harekete geçti

Kanal D’de yayınlanan programında sağlık çalışanlarının eylemleriyle ilgili şiddete teşvik eden ifadeler kullanan Hakan Ural’la ilgili RTÜK üyesi İlhan Taşçı harekete geçti.

‘Neler Oluyor Hayatta‘ isimli programda haklarının iyileştirilmesi için eylem yapan sağlık çalışanlarına değinen Ural diğer sunucu Nur Tuğba Namlı’nın çocuğunun üzerinden örnek vererek “Adam hastaneye gitmiş, doktorlar bir şey yapmıyor. Sen çocuğunu aldın, götürdün. Sen gözünü çıkarırsın. İki dakika delikanlı olalım. Gözünü çıkarırsın. Oğlum ölüyor diyorsun. Doktor duvara yaslanmış, ben eylemdeyim” dedi.

RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda programın incelenmesini talep ettiğini duyurdu. Taşçı, RTÜK’e sunduğu belgeyi de paylaşarak “Sağlık çalışanlarının eylem yapıp hasta bakmadığını savunan Hakan Ural’ın sözleri nedeniyle programın ilk üst kurulda görüşülmesi için RTÜK Başkanlığı’na başvurdum. Programın sağlık çalışanlarına dönük ‘şiddeti özendirici‘, ‘iftira‘ ve ‘aşağılama‘ suçlarından incelenmesini istedim” ifadelerini kullandı.