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Yaramazlara biraz batar!

RTÜK: Aksi düzenleme gelmedikçe 21:00’e kadar yasak var

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, seçim sonuçlarının 21:00’den önce verilmesinin seçim yasakları kapsamında olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

Türkiye’nin en önemli seçimlerinde sandıklar kapandı.


RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, YSK kararları kapsamında sonuçların 21:00’den önce verilmesinin yasak olduğunu söyledi. YSK’nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunduğunu belirten Şahin, aksi düzenleme gelmemesi halinde yasaklara uyulmasını gerektiğini söyledi.

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