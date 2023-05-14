RTÜK: Aksi düzenleme gelmedikçe 21:00’e kadar yasak var

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, seçim sonuçlarının 21:00’den önce verilmesinin seçim yasakları kapsamında olduğunu söyledi.
Türkiye’nin en önemli seçimlerinde sandıklar kapandı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, YSK kararları kapsamında sonuçların 21:00’den önce verilmesinin yasak olduğunu söyledi. YSK’nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunduğunu belirten Şahin, aksi düzenleme gelmemesi halinde yasaklara uyulmasını gerektiğini söyledi.
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