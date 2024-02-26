Rothschild ailesinin lideri hayatını kaybetti

Siyasetten iş dünyasına birçok alanda faaliyet gösteren Britanya kökenli Rothschild ailesinin 4 kuşak lideri Jacob Rothschild, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Jacob Rothschild.

Rothschild ailesinden paylaşılan yazılı açıklamada Jacob için “İsrail’deki ve Yahudi kültüründeki hayırseverliğin tutkulu bir destekçisi, mükemmel bir çevreci, çok sevilen bir arkadaş, baba ve dedeydi” dendi.

Ailesi, 87 yaşında ölen Rothschild’in cenazesinin Yahudi geleneklerine uygun olarak aile içi bir törenle düzenleneceğini belirtti.

Kimdir?

Britanya’da 1936’da doğan Rothschild, ülkenin önde gelen okullarından Eton College ve Oxford Üniversitesinde eğitimini tamamladıktan sonra aile mesleği olan bankacılıkla iş hayatına atıldı.

Birçok finans şirketi ve varlık yönetim şirketinin kurucusu ve yöneticisi olan Rothschild, aynı zamanda dünyanın önde gelen sanat koleksiyonlarının sergilendiği Londra’daki Ulusal Galeri’nin de yönetim kurulu başkanlığını yürütüyordu.

İngiltere Parlamentosu’nun üst kanadı Lordlar Kamarası üyesi olarak 1991-1999 yıllarında görev yapan Rothschild, öldüğünde ‘4’üncü Rothschild Baronu’ unvanını taşıyordu. Baron unvanını oğlu Nathaniel Philip Rothschild üstlenecek.