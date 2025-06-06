Rönesans Rezidans'ın firari ortağı Sırbistan'da ölü bulundu

6 Şubat depremlerinde Hatay’da 269 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans davasının kırmızı bültenle aranan firari ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun, Sırbistan’da ölü bulundu.

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ANTİS Yapı’nın inşa ettiği ve evleri “Cennetten bir köşe” sloganıyla sattığı Rönesans Rezidans’ın enkazının altında kalarak ölenler arasında Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve milli hentbolcu Cemal Kütahya da vardı.

Hatay başsavcılığı müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketi yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan, Bülent Seküçoğlu ve Ayhan Karan, kontrol elemanı Önder Artun, inşaat teknikeri İbrahim Dahıroğlu, şantiye şefi Bayram Mansuroğlu ve müteahhidin kardeşi (statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı) Hüseyin Yalçın Coşkun’a ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçlamalarıyla 22 yıl 6’şar aya kadar hapis talebiyle dava açmıştı.

Hüseyin Yalçın Coşkun hakkında kırmızı bülten çıkarılmış ancak aylardır yakalanamamıştı. T24‘ten Cengiz Anıl Bölükbaşı’nın haberine göre Coşkun, Sırbistan’da ölü bulundu.

ANKA‘nın haberindeyse Çoşkun’un bağırsak düğümlenmesi nedeniyle öldüğü yazıldı.

‘En büyük temennimiz geri kalanların hak ettikleri en ağır cezaları almaları‘

Rönesans Rezidans’ta yakınlarını kaybeden avukat Cansu Albayrak “Bu gelişmenin ardından en büyük temennimiz geriye kalan sanıkların adalet önünde hak ettikleri en ağır cezaları almalarıdır” dedi.

Kardeşi yurt dışına kaçarken yakalanmıştı

Mehmet Yaşar Coşkun da 10 Şubat 2023’te yanında ciddi miktarda nakit parayla THY’nin Karadağ uçağıyla yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak tutuklanmıştı.



