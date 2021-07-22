Roman yazan lise öğrencisi, tarlada çapa yaparak kitabı bastırdı

Van’ın Erciş ilçesinde, lise son sınıf öğrencisi Yusuf Ceylan (18), boş zamanlarında hayalini kurduğu kitabını yazıp tarlada çapa yaparak kazandığı parayla bastırdı. Ceylan, romanını ilk olarak babasına hediye etti.

Fotoğraflar: DHA

Vanyolu Mahallesi’nde yaşayan, Erciş Karakoyunlu Lisesi son sınıf öğrencisi Ceylan, ‘Karanlığın Meşalesi Avcılar’ adlı 136 sayfalık romanını bir yılda tamamladı.

Tarlada çapa yaparak kazandığı parayı kitabı bastırmak için kullanan Ceylan şunları söyledi: “Hep kendi kitabımı çıkarma hayalim vardı ve bunu hayata geçirmek istedim. Bir yıl boyunca büyük emek vererek bir roman yazdım. Kitabı çıkartmak için boş kaldığım zamanlarda tarlalarda yevmiyeci olarak çapa yapıp, paralarımı biriktirip kendi kitabımı çıkarttım.”

Hediye edince babasının çok şaşırdığını ve duygulandığını belirten Ceylan, “Kitap okumanın önemine dikkat çekmenin ne kadar önemli olduğunu babama yaşattığım için çok mutluyum. Annem ise yazdığım romanı kitapseverlere hediye etmemi söyleyince ben de parklarda oturan insanlara kitabımı hediye ettim” dedi.

Bir ekmek fırınında usta olarak çalışan üç çocuk babası Sait Ceylan (43) ise oğlunun kitap yazdığı için çok gururlandığını söyledi.

Ceylan, “Bir gün elinde bir kitapla gelince şaşırdım. Yusuf kendi kitabını çıkartıp ilk bana hediye etti. Çok gururlandım. Kitabı okumamı istedi. Ben de kendisine söz verdim bundan sonra kitap okuyacağımı söyledim. Allah emeklerini boşa çıkartmasın inşallah” ifadelerini kullandı.